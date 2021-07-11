تراند الفن: “تعليم أسيوط”: تغيب 34 طالبا في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 مساءً - سجلت لجان الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، في ثاني أيام الامتحانات، غياب 34 طالبا عن الحضور لأداء امتحان اللغة العربية شعبة الأدبي.

وقال محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، إن لجان امتحانات الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات شهدت نسبة غياب ضئيلة جدا للطلاب بامتحان اللغة العربية لشعبة الأدبي، بواقع 34 طالبا وطالبة فقط، مؤكدا أن اللجان شهدت حالة من الهدوء والالتزام دون رصد أية شكاوى أو مخالفات.

وفي سياق سابق، قال محمد عبد المحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن عدد اللجان بمحافظة أسيوط يبلغ 98 لجنة على مستوى مراكز المحافظة، منها 69 لجنة إلكتروني و29 لجنة ورقي، مؤكدا تواجد زائرة صحية بكل لجنة وتوزيع أدوات التعقيم على جميع الطلاب وخضوعهم لقياس درجات الحرارة وتسليمهم أغطية الأحذية وأكياس الجل.

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