تراند الفن: طلاب الثانوية العامة بسوهاج: “امتحان اللغة العربية طويل.. وزي الزفت” (صور وفيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 مساءً - انتهى طلاب الثانوية العامة – القسم الأدبي – في سوهاج منذ قليل، من أداء امتحان اللغة العربية، وسط حالة من السخط والغضب، بسبب صعوبة الامتحان وضيق الوقت.

واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان مادة اللغة العربية، بالإضافة إلى ضيق الوقت، وطول الامتحان، مؤكدين أن الامتحان اشتمل على نقاط كثيرة غامضة، لم يستطيعوا فهمها.

وعبر الطلاب عن غضبهم من صعوبة الامتحان بقولهم: “الامتحان طويل وزي الزفت”، مؤكدين أن الوقت أيضًا لم يكن كافيًا للتفكير في الإجابة الصحيحة، خاصة أن غالبية الإجابات متشابهة.

من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن غرفة العمليات والمتابعة بالمديرية، لم تتلق أية شكاوى من أي نوع بخصوص الامتحانات على مستوى المحافظة.

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