فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 مساءً - ردت الفنانة

الكوميدية إيمان السيد، علي المضايقات التي تتعرض لها باستمرار بسبب عدم زوجها.

ونشرت

“السيد” عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “انا

بتضايق لما حد يكلمني في موضوع الجواز ويقعد يقول لي معلش وكل شيئ نصيب وكله

بآوانه والـ ٢٤ قيراط وكدا، لإن ببساطة دا اختياري.

وأضافت:

“يعني تخيل مثلاً لو أنا عرفت أنك شخص نباتي وفجأة قعدت أقول لك: لا إله إلا

الله ماتزعلش كل شيئ نصيب و مين عارف يمكن بكرا شايل لك تلاتة كيلو بوفتيك، أظن مش

منطقي”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «تلاتة كيلو بوفتيك».. إيمان السيد تكشف سر عدم زواجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.