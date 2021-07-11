تراند الفن: الشوباشي: الدين عندنا أصبح بالمظهر فقط

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 مساءً - قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الدين عندنا أصبح بالمظهر فقط، مع العلم أن الدين في الأساس هو الجوهر، متابعة: الكثير في الماضي لا ينظر للمرأة إلا في النصف الأسفل منها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش.

وقالت النائبة: محدش قال إن المرأة هي اللي تصدرت المشاركين في ثورة الشعب في 30 يونيو، مؤكدة أن أي عظيم في التاريخ لم يكن له وجود دون امرأة.

وأشارت النائبة إلى أن كل من يشير إلى أن المرأة هي من أسباب التحرش “مشوهين نفسيا”.

من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون العقوبات بشأن مواجهة ظاهرة التحرش “قفزة للأمام” وليس خطوة فقط.

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