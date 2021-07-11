فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 مساءً - في أول تعليق له

بعد تصدر هاشتاج ” طلاق الفنانة احلام”، الترند في الخليج، علق زوج

الفنانة الإماراتية أحلام، بطل الراليات القطري مبارك الهاجري على الترند، بنشر

صورة وتعليق مفاجئ، كما احتفت زوجته بتعليقه عن طريق إعادة نشر كلامه.

وغرد مبارك

الهاجري، عبر حسابه على تويتر، برد غير مباشر كاتبا: “يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد

كل يوم يزيد حبك بقلبي” فيما اكتفت احلام بإعادة نشر التغريدة عبر حسابها على

تويتر.

وتصدر هاشتاج

طلاق الفنانة الإماراتية أحلام، من رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، قائمة تريند

موقع تويتر في الخليج وخاصة السعودية

والإمارات وقطر خلال الساعات الماضية، بسبب مزاعم عن طلاق المطربة الإماراتية.

وروجت حسابات

على موقع “تويتر” أنباء غير مؤكدة حول طلاق الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، من

بطل الراليات القطري مبارك الهاجري.

فيما نقلت وسائل

إعلام خليجية، عن مصادر عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن طلاق الفنانة الإماراتية

أحلام الشامسي من زوجها مبارك الهاجري، بسبب خلافات بينهما، مؤكدة أن علاقة

الثنائي مثالية ولا يوجد أي خلافات بينهما.

وكانت الفنانة

الإماراتية أحلام، نشرت صورة وفيديو لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل

الاجتماعي، حيث ظهرت فيهما وهي ترتدي بنطلونا أسود وقميصا ابيض اللون وصورت نفسها

على طريقة “سيلفي المرآة” مظهرة نحافتها بعد ان خسرت الكثير من وزنها في الفترة

الماضية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعليق مفاجئ من زوج أحلام على طلاقهما.. والأخيرة تحتفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.