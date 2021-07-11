تراند الفن: بلاغ يتهم “يوتيوبر” بالتعدي على شخص وتصوير زوجته بملابس المنزل ببولاق الدكرور

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 مساءً - تقدم مواطن ببلاغ ضد اليوتيوبر أكرم سلام و4 آخرين، يتهمهم فيه بالتعدي عليه وتصوير زوجته بملابس المنزل في بولاق الدكرور.

وقال كمال زهير، مقدم البلاغ، إنه فوجي بالمشكو في حقهم، في الساعة الثانية منتصف الليل يدق جرس بابه، وعندما فتح له الباب، تعدوا عليه بالضرب دون حدوث إصابات، وتصويره وعمل فيديو اعتذار اجباري وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع “زهير” في بلاغه أن المشكو في حقهم صوروا أيضًا زوجته بملابس المنزل وهددوه بسلاح أبيض وتوجيه بعض الألفاظ الخادشة للحياء، وأنها لم تكن المرة الأولى لقيام المشكو في حقهم بالتعدي عليه وأسرته، وتم تحرير محضر في وقت سابق حمل 5866رقم لسنة 2020 اداري السيدة زينب، لاتهامه بالتعدي عليهم.

من جانبه، قدم أشرف فرحات، المحامي بالنقض، جنحة مباشرة ضد أكرم أمين محمود وشهرته أكرم سلام الشهير على قنوات اليوتيوب بـ “سباب الأعراض”، يطالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المشكو في حقه وإلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف وواحد جنيه، لما تضرر منه معنويا، والمادية بتهمة السب والقذف في حقه علنًا بطريق التعمد والتشهير به وبسمعته.

كان أشرف فرحات المحامي بالنقض، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد أكرم أمين وشهرته أكرم سلام الشهير على قنوات اليوتيوب بـ “سباب الأعراض”، يطالب فيه بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة السب والقذف في حقه علنًا بطريق التعمد.

وأوضح فرحات في بلاغه أنه ظهر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قناة تحت اسم (أكرم سلام) وهي قناة يلقبها الجميع بقناة سب الأعراض والنيل من السيدات ووصفهم بأبشع الألفاظ ولم يسلم منه أحد لا شخصيات عامة ولا أصحاب قنوات على ساحة اليوتيوب فأي امرأة تخالفه الرأي يطلق عليها (شمال) و(ريكلام) و(رقاصة) و(زبالة) ويسبها بألفاظ نابية وذلك عن طريق تلك القناة وقناة أخرى له أطلق عليها اسم (أكرم سلام 2).

وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، نفذ المشكو في حقه فيديو ووضع فيه صورته الشخصية “فرحات” على صورة مصغرة للفيديو وصور بعض القنوات وأطلق عليه (الحرافيش) وأخذ طوال الفيديو يوجه له عبارات التنمر والسب والقذف في حقه والبصق عليه في مواجهة الشاشة ويقول: “يامحامي يافاشل ياعرة”.

وأكد المحامي أشرف فرحات، أن المشكو في حقه نشر صورا له شخصيا عبر منتديات القناة خاصته والتعليق عليها بالإساءة والتشهير والقذف في حقه علنا والتهديد بالإيذاء.

وأرفق فرحات ببلاغه أسطوانة مدمجة تحوي الفيديوهات التي يقوم المشكو في حقه بسبه فيها بما تم سرده في هذا البلاغ وأكثر بكثير بما يخالف القيم والمبادئ للمجتمع المصري بشكل عام وفيديوهات اخري تتضمن أسلوب بلطجة وتحريض على الإيذاء لأى شخص، والتي بمطالعتها سيتضح قيام المشكو في حقه نشره بقصد العرض والتشهير مقاطع فديو تحوي عبارات السب والقذف بحق الشاكي ومعتديا على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري بأن نشر مقاطع تسجيلية وذات البث الحي عبر حسابه الخاص باليوتيوب.

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