تراند الفن: 10 فوائد مذهلة لتناول سمك السلمون تجعلك تحافظ عليه يوميًا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 مساءً - يعتبر سمك السلمون هو الوجبة الغذائية الأكثر غنى على وجه الأرض، بسبب

يحتويه من عناصر غذائية شديدة التنوع.

وجاءت أبرز الفوائد الصحية لسمك السلمون، على النحو التالي..

1-غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية:

تعتبر دهون أوميغا 3 ضرورية، ويجب عليك الحصول عليها من نظامك الغذائي لأن جسمك لا

يستطيع تكوينها، وهذه الدهون مهمة لمحاربة الالتهابات وخفض ضغط الدم.

2-مصدر جيد

للبروتين: يساعد البروتين على بناء العضلات وحماية العظام وسرعة التعافي من

الإصابات، وتحتوي 3.5 أونصة من سمك السلمون على 22-25 غراما من البروتين.

3-غني

بفيتامينات بي: إن 100 غرام من سمك سلمون تحتوي على مجموعة من فتيامينات بي، التي

تعمل على تحسين أداء الدماغ والجهاز العصبي وتحويل الطعام إلى طاقة.

4-يحتوي على

البوتاسيوم، الذي يساعد في التحكم في ضغط الدم. كما أنه يقلل من خطر الإصابة

بالسكتة الدماغية، وفق موقع “هليث لاين”.

5-معبأ بالسيلينيوم..

أظهرت الدراسات أن السيلينيوم يساعد في حماية صحة العظام ويقلل خطر الإصابة

بالسرطان.

6-يحتوي على

مضادات الأكسدة: يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل أكسدة

الكوليسترول الضار.

7-يقلل من مخاطر

الإصابة بأمراض القلب: يساعد تناول سمك السلمون بانتظام في الحماية من أمراض

القلب، ومرد ذلك قدرة السلمون على زيادة دهون أوميغا 3 في الدم، بحسب موقع “سكاي

نيوز”.

8-يساعد على

التحكم بالوزن: مثل الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين، يساعد سمك السلمون على تنظيم

الهرمونات التي تتحكم في الشهية وتجعلك تشعر بالشبع.

9-يساعد في

محاربة الالتهاب: يمكن أن يكون سمك السلمون سلاحا قويا ضد الالتهابات. يعتقد

العديد من الخبراء أن الالتهاب هو السبب الجذري لمعظم الأمراض المزمنة ، بما في

ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان.

10-يحمي صحة

الدماغ: يشير عدد متزايد من الدراسات إلى أن إدراج السلمون في نظامك الغذائي يحسن

وظائف المخ.