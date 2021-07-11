تراند الفن: المنتخب الأولمبي يُجري مسحة كورونا قبل السفر للمشاركة فى أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 مساءً - اجري المنتخب الأولمبي صباح اليوم المسحة الطبية للكشف كورونا خلال معسكره المغلق قبل السفر لليابان للمشاركة في اولمبياد طوكيو.

وتعتبر هذه المسحة هي الثانية ويتبقي مسحة ثالثة قبل السفر طبقا لبروتوكول المشاركه في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري.

وجاءت قائمة المنتخب كالآتي:-

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان “بيكهام” – أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي – إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

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