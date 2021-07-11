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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد : اضطر طاقم طائرة إلى تكبيل راكبة في مقعدها بالشريط اللاصق، بعد أن حاولت فتح باب الطائرة في الجو واعتدت على مضيفة.
الواقعة التي حدثت مؤخرا على متن رحلة لشركة “أميركان إيرلاينز” من دالاس إلى شارلوت، تم توثيقها بمقطع فيديو لأحد الركاب، بحسب سكاي نيوز نقلاً عن الديلي ميل البريطانية.
ويعتقد أن الراكبة كانت تعاني نوبة من مرض عقلي ما، خلال الرحلة التي يفترض أن تستغرق من ساعتين إلى 3 ساعات.
وقالت الراكبة أريانا ماثينا إنه “كان من الواضح أن شيئا ما يحدث في مقدمة الطائرة. الطاقم أغلق أبواب الحمامات. رأينا الطاقم يركض في طرقة الطائرة لتأمينها”، قبل أن يطلب القائد من الركاب الالتزام بمقاعدهم لأن “هناك مشكلة”.
وبعد هبوط الطائرة، كشفت الصور أن راكبة كانت مقيدة في مقعدها بالأشرطة اللاصقة، التي كممت فمها أيضا، وتم الإبقاء عليها في مكانها حتى غادر جميع الركاب، فيما كان طاقم طبي بانتظارها في الخارج.
وقالت “أميركان إيرلاينز” في بيان إن الراكبة كانت مقيدة “بعدما أثارت مخاوف طاقم الطائرة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: طاقم طائرة بالخطوط الأمريكية يكبلون راكبة بالكرسي ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.