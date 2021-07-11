تراند الفن: طاقم طائرة بالخطوط الأمريكية يكبلون راكبة بالكرسي !

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد : اضطر طاقم طائرة إلى تكبيل راكبة في مقعدها بالشريط اللاصق، بعد أن حاولت فتح باب الطائرة في الجو واعتدت على مضيفة.

الواقعة التي حدثت مؤخرا على متن رحلة لشركة “أميركان إيرلاينز” من دالاس إلى شارلوت، تم توثيقها بمقطع فيديو لأحد الركاب، بحسب سكاي نيوز نقلاً عن الديلي ميل البريطانية.

ويعتقد أن الراكبة كانت تعاني نوبة من مرض عقلي ما، خلال الرحلة التي يفترض أن تستغرق من ساعتين إلى 3 ساعات.

وقالت الراكبة أريانا ماثينا إنه “كان من الواضح أن شيئا ما يحدث في مقدمة الطائرة. الطاقم أغلق أبواب الحمامات. رأينا الطاقم يركض في طرقة الطائرة لتأمينها”، قبل أن يطلب القائد من الركاب الالتزام بمقاعدهم لأن “هناك مشكلة”.

وبعد هبوط الطائرة، كشفت الصور أن راكبة كانت مقيدة في مقعدها بالأشرطة اللاصقة، التي كممت فمها أيضا، وتم الإبقاء عليها في مكانها حتى غادر جميع الركاب، فيما كان طاقم طبي بانتظارها في الخارج.

وقالت “أميركان إيرلاينز” في بيان إن الراكبة كانت مقيدة “بعدما أثارت مخاوف طاقم الطائرة”.