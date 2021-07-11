فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 مساءً - قالت نجلاء عبد

السلام، زوجة الفنان مجدي عبيد، إن زوجها يتواجد في العناية المركزة إثر إصابته

بجلطة في القلب.

وأضافت نجلاء

عبد السلام، عبر حسابها الشخصي في “فيسبوك”:”: “اللهم أنت الشافي المعافي

اشفي مجدي”.

وتابعت: “أتمني

من كل الأصدقاء يدعولو..مجدي ما زال في الرعاية المركزة، وبشكر كل الأصدقاء اللي

وقفو جنبي في الأزمة اللي احنا فيها”.

ومن الجدير

بالذكر أن مجدي عبيد هو مخرج وممثل مسرحي، أخرج ومثل العديد من المسرحيات بمسرح

الثقافة الجماهيرية منذ عام 1985، وشارك في العديد من المسلسلات، منها “أفراح

القبة” و”بدون ذكر أسماء”، و”أبو العروسة 2″، كما اشتهر بدور “حسين أبو الروس”، في

مسلسل “حديث الصباح والمساء”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إصابة الفنان مجدي عبيد بجلطة في القلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.