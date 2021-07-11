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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 43 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد: أشارت طبيبة الأمراض الجلدية، يكاتيرينا فيرتييفا، إلى علامة تدل على وجود سرطان الجلد، يجب على الرجال الانتباه إليها بالدرجة الأولى.
وأوضحت أن الحديث يدور عن تقشير وحكة في فروة الرأس، موضحة: “قد تظهر على فروة الرأس، خاصة عند الرجال الصلع، بقع كبيرة من اللون الوردي، مع قشور على السطح، وأحيانا تنزف وتتقرح، وفق “نوفوستي”.
وأبانت أن ذلك قد يشير إلى حالة ما قبل السرطان أو سرطان الخلايا الحرشفية للجلد، فيما نصحت الرجال بالعناية بفروة رأسهم، وخاصة في حال عدم وجود شعر عليها، بحسب “روسيا اليوم”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: انتبهوا لها.. علامة تحذيرية تظهر على الجلد وتشير إلى الإصابة بمرض خطير! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.