تراند الفن: انتبهوا لها.. علامة تحذيرية تظهر على الجلد وتشير إلى الإصابة بمرض خطير!

صحيفة المرصد: أشارت طبيبة الأمراض الجلدية، يكاتيرينا فيرتييفا، إلى علامة تدل على وجود سرطان الجلد، يجب على الرجال الانتباه إليها بالدرجة الأولى.

وأوضحت أن الحديث يدور عن تقشير وحكة في فروة الرأس، موضحة: “قد تظهر على فروة الرأس، خاصة عند الرجال الصلع، بقع كبيرة من اللون الوردي، مع قشور على السطح، وأحيانا تنزف وتتقرح، وفق “نوفوستي”.

وأبانت أن ذلك قد يشير إلى حالة ما قبل السرطان أو سرطان الخلايا الحرشفية للجلد، فيما نصحت الرجال بالعناية بفروة رأسهم، وخاصة في حال عدم وجود شعر عليها، بحسب “روسيا اليوم”.