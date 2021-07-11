تراند الفن: «التدريب التقني» تُطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن انطلاق برنامج التدريب المسائي في المعاهد للبنين بـ 29 معهداً في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال العام التدريبي القادم، حيث سيتاح التسجيل في الرابع من ذو الحجة ويستمر حتى التاسع من شهر محرم القادم خلال بوابة القبول الموحد عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة:هنا.

يأتي ذلك حرصاً من المؤسسة من على إتاحة الفرصة للحصول على خدمات التدريب لمن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمعاهد في الفترة الصباحية.

وجرى تحديد سبعة برامج بناء على زيادة الطلب عليها وهي: التبريد وتكييف الهواء, ميكانيكا السيارات, الكهرباء, الحاسب, العمارة والتشييد, الميكانيكا العامة”.

يذكر أن البرامج التدريبية المسائية قد توقفت العام الماضي جراء جائحة كورونا, وستكون هذا العام وفقاً للإجراءات الاحترازية حيث سيكون البرنامج متاحاً للمواطنين من الجنسين للحصول على التـأهيل المناسب لهم، وذلك وفق رسوم معينة ستحدد لاحقاً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.