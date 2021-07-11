تراند الفن: رجل يضرب ناراً مشتعلة فيواجه رد فعل قاسي !

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏10 دقائق مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة صدمة رجل من نتيجة ما فعله عندما ضرب نارا مشتعلة بمطرقة. ويظهر في الفيديو رجلا يمسك بمطرقة كبيرة وضرب على شعلة نار، ليتفاجأ بما يشبه الانفجار واتساع مدى النار لتطوله ألسنتها. وعندما فوجئ الرجل بهذا الانفجار ترك المطرقة أمام النار وفر هاربا، ليظهر بعد ذلك دون أي إصابات رغم تعرضه للنيران.

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