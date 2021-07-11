فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة تصرخ فرحاً بمرور قطار الحرمين من أمام منزلها. وظهرت الطفلة “جابرة” في الفيديو الذي وثقه والدها وهي تركض بحماس على سطح منزلها لرؤية قطارين أثناء عبورهما بالمنطقة وهي تقول: “قطار الحرمين جاء”. من جهتها وجهت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، دعوة للطفلة لزيارة القطار ورؤيته على أرض الواقع، لتعيش التجربة عن قرب، حيث تم تعريفها بتفاصيله وكابينة القيادة وتجولت بداخله، كما جرى تقديم هدايا لها احتفاء بزيارتها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: طفلة تصرخ فرحا بمرور قطار الحرمين من أمام منزلها.. و”سار” تفاجأها بهذا الأمر! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.