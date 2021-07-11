تراند الفن: هل يمكن إضافة مولود جديد على سجل الأم الزائرة؟.. «الجوازات» توضح

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 صباحاً - حددت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، إجراءات إضافة مولود جديد، على سجل الأم الزائرة.

وقالت الجوازات: إنه يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات ليتم إضافة المولود على سجل الأم الزائرة ويتم تسجيل الطفل بالنظام زائر.

جاء ذلك ردا من الجوازات على سؤال تضمن: “هل أستطيع إضافة المولود وزوجتي عندها تأشيرة زيارة؟”.

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