تراند الفن: تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة.. عودة بدر بانون وشريف يقود الهجوم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 صباحاً - يخوض النادي الأهلي في تمام السابعة مساء اليوم، مواجهة صعبة، حيث يلتقي ضيفه فريق مصر المقاصة، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأحمر لقاء الليلة محتلا وصافة ترتيب البطولة المحلية برصيد 45 نقطة، فيما يحتل فريق المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة ويقوده محمد عبدالجليل نجم الأهلي الأسبق عقب رحيل المدرب محمد عظيمة، الذي تقدم باستقالته بعد هزيمة فريقه أمام الزمالك.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوًن من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق- بدر بانون-أيمن أشرف- علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي قفشة- كهربا أو جونيور أجايي

الهجوم: محمد شريف.

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