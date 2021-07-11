تراند الفن: بالفيديو: شاب يحاول إعطاء رقمه لفتاة في شارع بأبها.. شاهد ردة فعلها!

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏18 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض فتاة لـ “المعاكسة” من قبل شاب في أحد شوارع المملكة. وشوهد في الفيديو، تصوير الفتاة للشاب وهو يقترب منها ويزعم أنه يتحدث في الجوال ويعطي رقم جواله إلى أحد الأشخاص؛ حيث أخذ يكرر في الأرقام حتى تأخذه الفتاة ويتواصل معها. وكانت ردة فعل الفتاة أن وثقت المشهد بهاتفها وسخرت من تصرفه، وقيل إن ذلك حدث في مكان عام بمدينة أبها.

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