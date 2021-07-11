تراند الفن: طارق شوقي: المئات انهمروا بالتطاول على “التربية والتعليم” دون التحقق من المعلومة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 صباحاً - كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك أشخاص وجهات تحاول إثارة البلبلة داخل وزارة التربية والتعليم لتحقيق بعض الأهداف الخاصة بهم.

وقال وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “دعونا نفكر دقائق من يصنع إشاعة مثل (جمع حليب) بعد الامتحان، وكيف أن المئات انهمروا بالتطاول على الوزارة والدعوات السلبية دون تحقق من المعلومة ولماذا يصنع مثل هذه الإشاعة؟”

وأضاف شوقي: “السبب واضح فهو تصدير رأى عام ضد التطوير للرجوع إلى الوراء وهدم كل شئ من أجل المكاسب من النظام القديم البائس”.

وأوضح الوزير: “هل تعلمون أن هناك من يدعي أن معه امتحان العربي للشعبة الأدبية ونشره أيضًا وهو مزور ومن العام الماضي؟.. هل عرفتم أن من نشر أن معه امتحان العربي منذ الأمس وعليه الساعة 4:58 فجرًا استخدم فوتوشوب لصناعة هذه الصورة؟”.

واستكمل شوقي حديثه: “أرجو أن نتبين ماذا نقرأ على المواقع لأن هناك من يستغل قلق وتوتر أولياء الأمور لإثارتهم ضد الدولة وضد النظام الجديد وأترك لكم التفكر في هذه الملاحظات”.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال إن طبيعة امتحان الثانوية العامة وتصميمه كان من خلال أسئلة ونماذج مختلفة وترتيب الأسئلة مختلف، لذلك تسريب نموذج واحد لن يفيد النماذج الأخرى في الامتحان، موضحا: “كل اللي غشوا النهارده ضاعوا ومستفدوش.. وهيسقطوا”.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن هناك بعض الطلاب الغش هو الحل الوحيد بالنسبة لهم، لذلك اعتمدوا على إجابات مسربة وخاطئة وأضاعوا وقت الامتحان، منوهًا بأن أي شخص من الطلاب يستقبل الإرسال هو معروف ويتم تحديد أسماء الناس التي استقبلت الإجابات.

وأشار طارق شوقي، إلى أن اليوم الأول في امتحان الثانوية العام الماضي كان به 10 أضعاف حالات الغش التي تم ضبطها اليوم، لافتًا إلى أن هناك ادعاءات كثيرة عن تسريب الامتحان قبل وقت اللجنة وهو كذب ولم يحدث.

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