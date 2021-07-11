تراند الفن: تشديد الإجراءات الاحترازية في امتحانات اللغة العربية بالبحر الأحمر (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 صباحاً - شهدت لجان الثانوية العامة بكافة مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، تشديدات في الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل دخول الطلاب للجان لضمان سلامتهم.

وتضمنت الإجراءات كواشف حرارية، وتسليم كمامات، وتطهير الأيدي، وبوابات تعقيم.

من جانبه، أشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريح خاص لـ “القاهرة24″، إلى أن إجمالي عدد الطلاب 2629 طالبا وطالبة، موزعين على 19 لجنة بمختلف مدن المحافظة كالتالي: “2 برأس غارب، 6 لجان بالغردقة، 3 لجان بسفاجا، 2 بالقصير، 2 مرسى علم، 2 حلايب، 2 الشلاتين”.

وأضاف “منير”، أن سعة كل لجنة 14 طالبًا لمراعاة التباعد بين الطلاب، بالإضافة إلى تخصيص فصلين بكل مدرسة لاستخدامها كحجرة عزل طبي.

كما أنه تم توفير بوابات تعقيم بكل لجنة وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية، بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردي، وواقيات الوجه الشفاف والقفازات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.