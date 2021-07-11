تراند الفن: إحالة المسؤولين عن تأجير عبارة الطويرات النيلية بقنا للنيابة العامة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أحال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، المسؤولين بمديرية الطرق والنقل عن ملف تأجير عبارة الطويرات النيلية للنيابة العامة، وذلك لارتكابهم مخالفات أدت إلى إهدار المال العام.

جاء ذلك بعد فحص محافظ قنا لملف المزايدة الخاصة بتأجير العبارة، والتي عقدت في مارس الماضي، حيث اتضح وجود تلاعب في القيمة التقديرية لتأجير العبارة.

وأكد الداودي، أنه لن يتهاون في محاربة الفاسدين وإحالتهم للنيابة العامة وجهات التحقيق، ووقفهم عن العمل ليكونوا رادعا لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام واستغلال وظائفهم في التربح ومخالفة القانون.

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