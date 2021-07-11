تراند الفن: ناصر ماهر وبيكهام ينضمان لمعسكر المنتخب الأولمبي اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 صباحاً - ينضم اليوم الأحد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام إلي معسكر المنتخب الأولمبي والمقام خلال الفترة الحالية قبل السفر للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري.

وكان مسؤولو المنتخب الأولمبي قد تواصلوا مع النادي الأهلي خلال الأيام الماضية للسماح بترك الثنائي للانضمام للمنتخب الأولمبي من أجل السفر مع البعثة إلى طوكيو.

ويسافر الرباعي الأخر المختار من الأهلي محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن عقب المشاركة مع المارد الأحمر في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25 ثم مواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

ويقع المنتخب الأولمبي في مجموعة تضم كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتي ستنطلق يوم 22 يوليو المقبل.

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