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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 16 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد: قالت نجلاء عبد السلام، زوجة الفنان المصري، مجدي عبيد،إن زوجها يتواجد في العناية المركزة إثر إصابته بجلطة في القلب.
وأضافت نجلاء عبد السلام، عبر حسابها الشخصي في “فيسبوك”:”: “اللهم أنت الشافي المعافي اشفي مجدي”، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.
وتابعت: “أتمني من كل الأصدقاء يدعولو..مجدي ما زال في الرعاية المركزة، وبشكر كل الأصدقاء اللي وقفو جنبي في الأزمة اللي احنا فيها”.
ومن الجدير بالذكر أن مجدي عبيد هو مخرج وممثل مسرحي، أخرج ومثل العديد من المسرحيات بمسرح الثقافة الجماهيرية منذ عام 1985، وشارك في العديد من المسلسلات، منها “أفراح القبة” و”بدون ذكر أسماء”، و”أبو العروسة 2″، كما اشتهر بدور “حسين أبو الروس”، في مسلسل “حديث الصباح والمساء”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نقل فنان مصري شهير إلى العناية المركزة إثر إصابته بجلطة قلبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.