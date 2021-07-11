تراند الفن: وظائف بمجال «المحاسبة» في جامعة أم القرى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية، عن توفر وظائف “محاسب” تعاقدية مؤقتة، من خلال برامج الدراسات العليا المدفوعة (عالي)، وبرامج كوادر السلامة والصحة المهنية (كوادر)، لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأوضحت جامعة أم القرى أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم متفرغًا.

– أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عامًا.

– إرفاق الوثائق التالية إلكترونيًّا: (صورة الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، صورة من المؤهل العلمي، صورة من الخبرات العملية، صورة من الدورات التدريبية إن وجدت).

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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