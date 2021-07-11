تراند الفن: سارة عبد الرحمن: استغليت عدم عملي في 2020 في تعلم “ الكونغ فو”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 صباحاً - تحدثت الفنانة سارة عبد الرحمن، عن مشاركتها في مسلسل “ليه لأ2”، حيث أشارت أنها سعيدة لخوضها تلك التجربة المختلفة.

وأكدت سارة في تصريحاتها لـ “القاهرة 24” إنها سعيدة لأن المخرجة مريم أبو عوف رأتها في شخصية “رانيا”، والتي كانت جديدة عليها بشكل كبير لأنها تنتمي لشخصيات الشر وليس كالأدوار التي اعتادت سارة عبد الرحمن عليها.

وأضافت سارة عن عام 2020 التي لم تشارك فيها في أعمال فنية، أنها استغلت تلك الفترة في تعلم “ الكونغ فو”، لكي تطور من مهراتها الجسدية.

مسلسل “ليه لأ2”، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين وأبرزهم منة شلبي، أحمد حاتم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، دنيا ماهر، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.

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