تراند الفن: «الأرصاد» ينبّه: أتربة وغبار على محافظات المدينة حتى الـ7 مساءً

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جانبها جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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