تراند الفن: وزيرة الخارجية السودانية تزور روسيا لمناقشة إيجاد حلول سياسية لنزاعات الشرق الأوسط

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 صباحاً - تصل وزيرة الخارجية السوداية مريم الصادق المهدي، اليوم الأحد إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة ستستمر حتى الخميس المقبل، لإجراء مباحثات مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف.

واوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أنه من المتوقع ان يشهد اجتماع الوزيرين، تبادلا مفصلا للآراء بخصوص المسائل الرئيسية المتعلقة بالتعاون متعدد المجالات بين روسيا والسودان، والملفات الدولية والإقليمية الملحة، مع التركيز على ضرورة إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الروسية، منالمقرر أن يناقش الوزيران واقع وآفاق التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجال تطوير الموارد المعدنية في السودان، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالتعاون بين الدولتين في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، قالت في جلسة مجلس الأمن بشان سد النهضة الخميس الماضي، إن صمت مجلس الأمن الدولي تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبي من شأنه أن يرسل رسالة خاطئة بأن الملء الأحادي مقبول من قبل المجتمع الدولي.

وطالبت وزيرة الخارجية السودانية، مجلس الأمن الدولي، بدعوة كل من مصر والسودان وإثيوبيا لاستمرار التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي.

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