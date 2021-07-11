تراند الفن: 3 ملاحظات رصدها وزير التعليم عقب أول امتحان للثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 صباحاً - تسائل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “دعونا نفكر دقائق من يصنع اشاعة مثل “جمع حليب” بعد الامتحان وكيف أن المئات انهمروا بالتطاول على الوزارة والدعوات السلبية دون تحقق من المعلومة ولماذا يصنع مثل هذه الاشاعة؟مضيفًا، “أن السبب واضح فهو تصدير رأى عام ضد التطوير للرجوع إلى الوراء وهدم كل شئ من أجل المكاسب من النظام القديم البائس”.

وتابع وزير التربية والتعليم، “هل من ادعى “تسريب” امتحان العربي للشعبة العلمية ونشره قبل الامتحان كان صادقا؟ وهل من دفعوا له اموالا اكتشفوا إنه محتال؟، هل تعلمون أن هناك من يدعي أن معه امتحان العربي للشعبة الأدبية ونشره أيضًا وهو مزور ومن العام الماضي؟، هل عرفتم أن من نشر أن معه امتحان العربي منذ الأمس وعليه الساعة ٤:٥٨ فجرًا استخدم فوتوشوب لصناعة هذه الصورة؟.

وأضاف الوزير، لقد وصلتنا آلاف الأسئلة والانتقادات وكأن الامتحان قد تسرب فعلًا رغم التزوير الكامل والبهتان، مطالبًا، “أرجو أن نتبين ماذا نقرأ على المواقع لأن هناك من يستغل قلق وتوتر أولياء الامور لاثارتهم ضد الدولة وضد النظام الجديد واترك لكم التفكر في هذه الملاحظات.

واستكمل شوقي، “أن هناك بوستات انتشرت على السوشيال ميديا، تؤكد انتحار هؤلاء الشباب لعجزهم عن اجابة امتحان العربي دون أن يشير أي بوست عن اسم اي منهم أو مدرسته أو حتى المدينة التي يقيم فيها!، ثم فوجئ الجميع بخروج بعضهم للتعليقات الساخرة علي البوستات التي تؤكد انتحارهم، والمؤسف أن يتسابق بعض الصحفيين للتعليق وكأنها حقيقة ويساهمون في خلق رأى عام بصعوبة الامتحانات – تماما مثل المثال السابق عن “ما جمع حليب” و”ما جمع اخطبوط”؟؟

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