تراند الفن: الثلاثاء المقبل.. أحمد عز يحتفل بالعرض الخاص لفيلم “العارف”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يستعد الفنان أحمد عز، للاحتفال بطرح فيلمه الجديد “العارف”، الذي يشاركه في بطولته أحمد فهمي ومصطفى خاطر وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر أن يعرض الفيلم يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 يوليو بأحد السينمات.

وتدور قصة الفيلم حول موضوع شائك ويهم الجمهور، وبخاصة فئة الشباب وهو اختراق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول شخصية “يونس” ويجسد دوره الفنان أحمد عز الذي يلجأ لسرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت ويتورط مع عصابة خطيرة.

ويجسد أحمد فهمي في الفيلم دورًا جديدًا ومختلفًا عما اعتاد تقديمه من قبل، إذ يبتعد عن الكوميديا التي اعتاد على تقديمها في أعماله السينمائية والتليفزيونية، ويظهر بدور “هاكرز” يدخل في صراعات كبيرة، ويشهد الفيلم أول تعاون بينه وبين الفنان أحمد عز.

فيلم “العارف” يشارك في بطولته كل من: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وآخرون، ويضم الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة “سينرجى فيلمز”.

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