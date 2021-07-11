فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 08:09 صباحاً - صحيفة المرصد : رد الكاتب إبراهيم السليمان على أشخاص انتقدوا حفلات الفنانين التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه ، في ظل قصر الحاج هذا العام على أعداد محددة ومن داخل المملكة فقط. وقال “السليمان” في تغريدة بحسابه بموقع “تويتر” : “متى يفهم هؤلاء أن الحفلات وغيرها روادها من مجتمع وبلد واحد تم التمكن من تحصينه بنسب عالية بفضل الله واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والحج هناك توافد حجاج من كل دول العالم بما فيها الموبوءة ومن حق السعودية الحفاظ على أمنها وأمن الحجاج الصحي ..”. وجاء ذلك تعليقاً على تغريدة بعض الأشخاص قالوا فيها : “مشهد مؤلم جدا ومزعج للغاية رؤية الحرم المكي خاوياً من الطائفين والمصلين بينما ملاعب ومسارح مكتظة بجماهير ترقص وتصفق بلا تباعد لساعات وكأن كورونا أصبحت جند من جنود إبليس للصد عن ذكر الله وتعطيل شعائره وتحريفها بدعوى الاحترازات الطبية! إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كاتب سعودي يرد على من ينتقد إقامة الحفلات بالمملكة وتقليل عدد زوار بيت الله الحرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.