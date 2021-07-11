تراند الفن: الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق هائل بمعارض طهطا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 08:09 صباحاً - سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على الحريق الهائل الذي نشب فجر اليوم بمعرضين تجاريين في مدينة طهطا شمال المحافظة تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لرفع آثار الحريق المتفحمة وجرى تشكيل لجنة لفحص ورصد التلفيات وتعويض أصحابها.



انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق تم الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء و8 سيارات إسعاف إلي موقع الحريق بناحية شارع بورسعيد الرئيسي.

بالانتقال والفحص تبين أن الحريق نشب بمعرض على مساحة حوالى 1000 ألف متر مربع بناحية شارع بورسعيد بمدينة طهطا فى الساعة الرابعة فجرًا ولم يشعر أحد بالحريق حتى تصاعدت الادخنة والنيران أعلى المعرض وامتدت النيران إلى معرض ومول طيبة الملاصق على مساحة حوالى 500 متر ويضم المعرض الأول حوالى 70 بايكة تجارية والمعرض الثاني حوالى 50 بايكة مؤجرة من أصحاب المعرضين، حيث أن النيران التهمت جميع محتويات المعرضين من بضائع تجارية متنوعة كالملابس ومستحضرات التجميل والمفروشات والأجهزة الكهربائية وأدوات المطابخ والمنازل والأحذية.

وتم الدفع أيضا بمعدات ولودرات الوحدة المحلية لمدينة طهطا لإزالة التلفيات المتفحمة ورفع آثار الحريق جاري تشكيل لجان من الغرفة التجارية ومديرية التضامن الإجتماعي لتقدير الخسائر وتعويض أصحاب المنشآت.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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