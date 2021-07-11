تراند الفن: رئيس رابطة المواشي يكشف عن أسعار الأضاحي.. ونصائح مهمة عند شرائها عبر التطبيقات (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 08:09 صباحاً - نصح رئيس رابطة المواشي سعود الهفتاء، بعدم شراء الذبائح إلا من أشخاص موثوقة، محذراً من التطبيقات الغير موثوقة لبيع الذبائح، مشيراً إلى أن أسعار الأضاحي المحلية وحقيقة وصول الأسعار إلى 3 آلاف ريال.

وقال الهفتاء خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”: إن أسعار الأضاحي المحلية تتراوح ما بين 1100 ريال و1800 ريال، مؤكداً أن ما نشر عن وصول سعر الأضحية لـ3 آلاف ريال غير صحيح.

وأوضح أن أي تطبيق لبيع الذبائح لا يحمل وثيقة العمل الحر، وكذلك وثيقة معروف من وزارة التجارة، يعتبر غير رسمي، ويجب على أي شخص يتعامل مع التطبيقات أن يطلب منه هذه الشهادة قبل أي عملية يقوم بها.

ولفت إلى أن هناك الكثير من طرق الغش حيث تكون هناك ماشية تم إعطائها أدوية أو هرمونات أو أعراف سيئة.

وحول إمكانية ارتفاع أسعار المواشي، قال الهفتاء، أن السوق يعتبر سعره عادل بالنسبة لأسعار الأعلاف، وأطمح ألا تزيد الأسعار عن ذلك في المواشي والأعلاف.

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