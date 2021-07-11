تراند الفن: محامين البحيرة تقرر استمرار تعليق العمل بنيابة كفر الدوار وتدعو لجمعية عمومية (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 08:09 صباحاً - قرر مجلس نقابة محامين شمال البحيرة، التأكيد على نفاذ قرارات المجلس السابقة بشأن واقعة معاملة وتجاوز وكيل نيابة مركز كفر الدوار في حق أحد المحامين أثناء حضوره مع موكله، مع استمرار تعليق العمل أمام الدوائر والنيابة بمحكمة كفر الدوار، والتنسيق مع شيوخ المحامين وعضوى مجلس النقابة بكفر الدوار بخصوص تنفيذ القرارات ومسائلة المخالف.

كما قرر مجلس نقابة محامين شمال البحيرة، استمرار الانعقاد الدائم لمجلس النقابة واستمرار الانعقاد الدائم للجمعية العمومية لمحامي كفر الدوار، والأعداد لدعوة الجمعية العمومية لمحامي شمال البحيرة بمقر محكمة كفر الدوار للنظر في أمر تعليق العمل على مستوي جزيئا محكمة شمال البحيرة الكلية، والتواصل مع النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوي الجمهورية لتضافر الجهود حول المشكلة.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري بين أعضاء مجلس نقابة محامين شمال البحيرة مع محامي كفر الدوار، وحضور أعضاء مجلس النقابة أمام الدوائر الكلية والجزئية بمحكمة كفر الدوار لمباشرة تنفيذ قرار تعليق العمل، واثبات ذلك أمام الدوائر وبمحاضر الجلسات.

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