تراند الفن: دبي تستهدف إنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال 5 سنوات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أطلقت إمارة دبي برنامجًا وطنيًا للمبرمجين بالتعاون مع “جوجل” و”مايكروسوفت” و”أمازون” و”سيسكو” و”آي بي إم” و”إتش يس” و”لينكدإن” و”نفيديا” و”فيسبوك”… بهدف تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج وإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام… وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم”.

يهدف البرنامج الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم السبت، إلى منح الإقامة الذهبية لأفضل 100 الف مبرمج من حول العالم، وتوفير مجموعة من التسهيلات والخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمبرمجين، ودعم تنفيذ مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، وتأسيس شركات رقمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني عالميا.

تركز استراتيجية البرنامج الوطني للمبرمجين على 5 محاور رئيسية تشمل: دعم الأطراف المعنية من المبرمجين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الكبرى والقطاع الأكاديمي، وإنشاء منصة شاملة تجمع المبرمجين مع الشركات والجامعات المحلية، وإطلاق مبادرات عالمية بإشراف نخبة من المدربين العالميين لتطوير كفاءة المواهب المحلية، واستقطاب أفضل المهارات العالمية في مجال البرمجة إلى دولة الامارات، واقتراح سياسات ممكنة وداعمة لقطاع المبرمجين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة حسب بيان صادر اليوم السبت.

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