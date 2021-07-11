تراند الفن: بيت الشعر العربي يفتح باب التقدم لمسابقة شعر الفصحى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أعلن بيت الشعر العربي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة عن فتح باب التقدم لمسابقة شعر الفصحى لأفضل ديوان مخطوط لعام 2021 وتحمل اسم الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور.

وتسلم الأعمال المتقدمة “للديوان المخطوط” من نسختين ورقيتين مكتوبتين على الكمبيوتر، مرفقة بنسخة أخرى إلكترونية محفوظة على CD مصحوبة بالسيرة الذاتية للمتسابق متضمنة: تاريخ ميلاده، بياناته الشخصية، صورة شخصية حديثة، صورة لبطاقة الرقم القومي، العنوان البريدي والإلكتروني وأرقام الهواتف، على أن يكون آخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة نهاية يوليو الجاري.

تبلغ جائزة المسابقة عشرة آلاف جنيه، ويمكن للمتقدمين الحصول على استمارة المشاركة من خلال مقر بيت الشعر “بيت الست وسيلة، خلف الجامع الأزهر”، أو بمقر صندوق التنمية بساحة دار الأوبرا، كما يمكن ملء الاستمارة إلكترونيًا والتقدم عبر موقع الصندوق www.cdf.gov.eg.

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