تراند الفن: حاولت غرس “حلقة” في حاجبها بالمنزل بمساعدة صديقتها .. فكانت نهايتها صادمة!

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏دقيقتين مضت المرصد 5 زيارة

صحيفة المرصد: لقيت فتاة برازيلية حتفها بعد أن أصيبت بعدوى قاتلة بسبب غرس حلقة في حاجبها أدت إلى مضاعفات خطيرة انتهت بوفاتها. وعانت إيزابيلا إدواردا دي سوزا (15 عامًا) من عدوى قاتلة تسببت في انتفاخ وجهها، وأصبحت عينها منتفخة للغاية مما أدى إلى إغلاقها بالكامل، وذلك بعد أن قامت بعملية الغرس بمساعدة صديقة في منزلها في إنجينهيرو كالداس بولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل.

وكانت المراهقة قد توسلت لوالدتها للسماح لها بغرس الحلقة في وجهها، لكن الأم رفضت ذلك، غير أن إيزابيلا أصرت على موقفها، وأجرت عملية الغرس بنفسها، وبعد ثلاثة أيام بدأت تظهر عليها أعراض مقلقة، حيث رفض جسدها الجسم الغريب وتدهورت صحتها ببطء. وأصبحت المنطقة المحيطة بعينيها منتفخة ومتهيجة، وتم نقلها إلى المستشفى حيث عانت من أربع سكتات قلبية، وأمضت أسبوعاً موصولة بجهاز تنفس صناعي، لكنها توفيت بعد وقت قصير.

وكشف الأطباء أن إيزابيلا لو كتبت لها النجاة، فربما فقدت البصر في عينها تحت الغرسة، ويوصي المهنيون الصحيون بأن يتم تنفيذ الإجراءات التجميلية مثل الغرسات بواسطة متخصصين في عيادات متخصصة ومرخصة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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