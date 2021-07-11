تراند الفن: ما هي معايير المبادرات التي تعتبرها منصة الأمم المتحدة أفضل التجارب الدولية؟.. وزيرة التخطيط تجيب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 صباحاً - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المبادرات التي يتم قبولها على منصة الأمم المتحدة، يجب أن يكون لديها معايير موضوعية، وأهمها أن تكون قابلة للقياس، مستطردة أن تحقق عددا من الأهداف الأممية، أو جميع الأهداف الـ 17، شريطة أن تتم بشكل تشاركي مع أصحاب المصالح سواء المحليين أو الدوليين.

وأضافت وزيرة التخطيط في تصريحات صحفية، أن الوزارة تحرص على اعتماد آلية الرصد، التقييم والمتابعة، لكافة المشروعات.

وأكدت وزيرة التخطيط أن عدد كبير من المبادرات تحرص الوزارة فيها على استمرار مشروعاتها بآلية المسائلة والرصد لمنحها المصداقية، وأن جزء كبير من المشروعات قبل إطلاقها سواء في خططها السنوية أو برامج عمل الحكومة، يتم بشكل تشاركي.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نجحت في إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة “أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وهذه المبادرات هي “ المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، مشروع رواد 2030،

ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وتمثلت المشروعات المدرجة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد ٢٠٣٠، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.



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