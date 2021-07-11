تراند الفن: والدة الزهراء لايق: علموا أولادكم القرآن وستحصدون ذلك في حياتكم ( فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 صباحاً - قالت والدة الزهراء لايق، قارئة القرآن الكريم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، إنها فخورة بنجلتها، وبما حققته من إنجازات كان آخرها قراءة القرآن الكريم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضافت والدة الزهراء في تصريحات خاصة ل ” القاهرة 24″، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كرم نجلتها اليوم وقال لها أنتي بطلة، وهذا في حد ذاته فرحه كبيرة، وتوفيق من الله عزوجل.

وأضافت أنها لم تكن تتوقع أبدًا أن تقراء نجلتها القرآن الكريم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهة رسالة لأولياء الأمور أن يعلموا أبنائهم القرآن الكريم، فهو أساس الحياة، قائلة “علموا أولادكم القرآن وستحصدون ذلك في حياتكم، وسيكون شفيعًا يوم القيامة”.

ووجهت رسالة إلي الزهراء من خلال ” القاهرة 24″، قائلة ” أنا فخورة جدًا بيكي، وإن إنتي إبنتي، ورافعة رأسي دائمًا، ربنا يباركلي فيكي وفي أخيكي عبد الرحمن، وتحققوا ما تتمنوه دائمًا”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.