تراند الفن: خطأ مفاجىء لسائق يتسبب في حادث على طريق في الرياض

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 صباحاً - صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادث مروري على طريق أبو بكر الصديق بالرياض. الفيديو الذي تم تصويره بواسطة كاميرا مثبتة في مقدمة إحدى السيارات، أظهر قيام سائق سيارة ماركة أكسنت بالانحراف بشكل مفاجئ ناحية اليسار، بسبب وجود سيارة معطلة في الجانب الأيمن. الانحراف المفاجئ للسيارة وحدوثه بطريقة متعارضة مع مسار الطريق، تسبب في تصادم السيارة التي صورت الحادث بالسيارة الأولى وتحديدا في الجانب الأيسر الأخيرة، ما تسبب في تلفيات تخطت قيمتها 80 ألف ريال بحسب ما جاء في تغريدة الحساب الذي نشر فيديو الحادث.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/1111-18.mp4

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