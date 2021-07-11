تراند الفن: يخفض أسعار الكهرباء.. خبير يكشف فوائد الهيدروجين الأخضر للمواطن (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 صباحاً - تعمل الدولة المصرية في الفترة الأخيرة بكل جهد، على التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر الذي يعد مستقبل الطاقة النظيفة علي كوكب الأرض، حيث وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة القابضة لكهرباء مصر، مذكرة تفاهم مع شركة إيني الإيطالية للتعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

هو الغاز الذي يتم توليده من مصادر الطاقة المتجددة بواسطة عملية التحليل الكهربائي؛ حيث يستخدم التيار الكهربائي لفصل ذرات الهيدروجين عن ذرات الأوكسجين في جزيئات الماء، وعندما يكون التيار الكهربائي المستخدم من مصدر متجدد كالرياح أو الشمس تتم عمليّة الإنتاج دون أي انبعاث لغاز ثنائي أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وبالتالي نطلق على الهيدروجين الناتج اسم “الهيدروجين الأخضر”.

تسعي العديد من الدول حول العالم لامتلاك تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة أنه المصدر الرئيسي للطاقة في المستقبل، وتأتي في مقدمة هذه الدول أستراليا واليابان والنرويج وكوريا الجنوبية وأمريكا وألمانيا.

أما على الجانب العربي تأتي السعودية في صدارة الدول التي تسعي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، قال إن للهيدروجين الأخضر مزايا لا توجد في بعض أنواع مصادر الطاقة الأخرى، سواء على المستوي البيئي، أو الاقتصادي.

وأضاف في تصريحات لـ “القاهرة 24” أن أهم ما يميز الهيدروجين الأخضر، هو أنه يساهم في الوصول لمجتمع خالٍ من الكربون، ويعمل علي خفض أسعار بيع الكهرباء.

وتابع رمضان أن الهيدروجين الأخضر، لا يتسبب في انبعاث الغازات الملوثة سواءً خلال الإنتاج أو الاستهلاك، وقابل للتخزين، ومرن يمكن تحويله إلى كهرباء أو غاز اصطناعي واستخدامه في القطاعات التجارية والصناعية، وقابل للنقل وتتم عمليّة الإنتاج دون أي انبعاث لغاز ثنائي أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي

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