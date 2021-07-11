شوف عروض العثيم مول في السعودية وتخفيضات اكتساب حتى 60%.. اشتر رصيدك يكبر

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عمر شويل - جدة عروض العثيم مول في السعودية، عروض اسواق عبدالله العثيم في السعودية، تعتبر مجموعة أسواق عبد الله العثيم من أكثر الأسواق المعروفة داخل المملكة، حيث يثق جميع العملاء في هذه الأسواق ويعتمدون عليها في شراء كل احتياجاتهم وجميع المنتجات الغذائية التي يبحثون عنها، كما أن شركة العثيم تمتلك الآن عشرات الفروع في كل مكان داخل المملكة، وذلك بهدف تسهيل عملية الشراء على العملاء ومساعدتهم في الوصول إلى فروع الشركة بسهولة.

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نظراً لسعى شركة العثيم المستمر لإرضاء جميع العملاء، قامت شركة العثيم بتأسيس الموقع الالكتروني الخاص بشركتها، حيث أن هذا الموقع يحتوي على جميع المنتجات التي يتم عرضها من قبل الشركة بالإضافة إلى توزيعهم في أقسام لمساعدة العملاء على الوصول لهذه المنتجات بشكل سريع.

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قامت شركة عبدالله العثيم بإتاحة خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل باستخدام أفضل وسائل النقل التي تعمل على حفظ جميع المنتجات حتى يتم توصيلها إلى العملاء خاصةً المنتجات التي تحتاج إلى درجة تبريد عالية حتى لا تتلف، هذه الخدمة المفضلة لدى جميع العملاء في الفترة السابقة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا وبالتالي تجنب الكثير من العملاء الأماكن المزدحمة التي من الممكن أن تساعد على انتشار الفيروس بشكل سريع.تقوم الشركة بإضافة كل المنتجات التي يبحث عنها العملاء بشكل يومي مثل المنتجات الغذائية على هذا الموقع الإلكتروني وذلك لسهولة الإطلاع عليها ومعرفة المنتجات الغذائية البديلة لها.

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