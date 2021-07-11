تراند الفن: أحمد أبو مسلم: الأهلي سيخوض مباراة المقاصة بالقوام الأساسي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي المعتزل: إن بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر سيخوض مباراة مصر للمقاصة، المقرر إقامتها غدا ضمن مؤجلات الدوري الممتاز بالقوام الأساسي للفريق، مشيرا أن المدرب الجنوب إفريقي ليس بحاجة لإراحة بعض نجوم الفريق.

وأكد أبو مسلم فى تصريحات تليفزيونية:” الأهلي سيخوض مباراة مصر للمقاصة بالتشكيل الأساسي الذي سيواجه به فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 17 يوليو الجاري على ملعب محمد الخامس”.

وأوضح:” بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، سيعتمد على القوام الأساسي غدًا لتجهيز لاعبيه إلى النهائي القاري والتتويج باللقب العاشر”.

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب ضمن مسابقة الدوري الممتاز بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف.

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