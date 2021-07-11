تراند الفن: بعد حضورها العزاء.. يسرا تنعى جيهان السادات عبر “القاهرة 24”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 صباحاً - حرصت الفنانة يسراعلى تقديم واجب العزاء في جيهان السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس الأول، إثر تدهور حالتها الصحية.

وتحدثت يسرا عن الراحلة في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، قائلة: “رحم الله روحًا جميلة صعدت إلى السماء.. تغمدها الله بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته”.

واستكملت حديثها قائلة: “اللهم الهم العائلة الصبر والسلوان.. خالص عزائي للأبناء والعائلة جميعًا”.

وسبق، نشرت يسرا صورة جمعتهما بالراحلة، عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة “ تويتر”: وعلقت: “إنا لله وإنا إليه راجعون السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات في ذمة الله”.

وتابعت: “فقدت مصر رمزا من رموز سيدات مصر التي كانت وستظل رمزًا للمرأة المصرية الأصيلة، كانت أما عظيمة لأبنائها وأحفادها وسندًا لزوجها، كان من حظي أن تربطنا صداقة لكي أراها وأتعامل معها عن قرب”.

وكانت جيهان السادات رحلت عن عالمنا أمس الأول، بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 82 عامًا، وشُيع جثمانها أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، بحضور الرئيس السيسي في جنازة عسكرية.

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