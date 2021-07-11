تراند الفن: زينة عن عدم زواجها: “هناك جميلات أكثر مني لم يرتبطن.. وعلى الأقل جربت حظي”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كشفت الفنانة زينة، سبب عدم زواجها مرة أخرى، بعد أزمتها مع الفنان أحمد عز، مؤكدة أن هناك جميلات أكثر منها ولم يتزوجن.

وقالت زينة خلال لقائها مع “ET بالعربي”: “في أجمل مني بكتير وما تجوزوش خالص، وأنا على الأقل جربت حظي مرة”، مضيفة: “أنا سعيدة وراضية جدًا وواخدة نصيبي 24 قيراط، وكل حاجة كويسة ما دام الصحة والستر موجودين خلاص”.

وتابعت: “ممكن حصلت لي حاجة مفيهاش حظ ادتني أحسن حاجة في حياتي، فخلاص الوحش راح وفضلنا بالحلو”.

وكشفت زينة، احترامها الشديد لطفليها التوأم عز الدين وزين الدين، مشيرة إلى أنهما منعوها من ارتداء ملابس مكشوفة الصدر، موضحة: “منعوني ألبس حاجة مفتوحة علشان أنا بعلمهم إن المفروض مفيش حد يشوف جسمهم ويلمسه، لأننا بقينا نخاف على الولاد زي البنات، وبحترم رأيهم وبسمع كلامهم”.

وتقضي زينة إجازتها الصيفية في دبي رفقة أولادها، وذلك بعد حرمانها من السفر لمدة عامين بسبب أزمة فيروس كورونا.

يُشار إلى أن آخر أعمال زينة، مسلسل “كله بالحب” الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي، وشارك فيه أحمد صلاح حسني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، مصطفى درويش، ومن إخراج عصام عبد الحميد، تأليف محمد الشخيبي.

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