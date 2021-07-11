فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشفت صحيفة إكسبرس، عن عدد من الأحاسيس التي تدل على وجود سرطان في الخصية، محذرة من تجاهل هذه الأحاسيس، والتي من بينها الشعور بأن كيس الصفن “ثقيل”. وقد تضمنت هذه الأحاسيس التي تدل على سرطان الخصية: • كيس الصفن الثقيل. • ألم حاد في كيس الصفن. • عدم الراحة في كيس الصفن. وأوضحت هناك مؤشر آخر محتمل للورم المتنامي في تلك المنطقة، وهو الشعور بوجود كتلة في الخصية، بحسب روسيا اليوم. وقال مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: “وجود كتلة أو انتفاخ في جزء من خصية واحدة هو أكثر أعراض سرطان الخصية شيوعا”. ويمكن أن يكون التورم صغيرا مثل حبة البازلاء أو أكبر كثيرا، لذا من المهم أن تتحقق من نفسك بشكل منتظم. وإذا انتشر السرطان من الخصيتين إلى الغدد الليمفاوية، فقد تظهر أعراض أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ثلاثة أحاسيس تدل على نمو ورم سرطاني في الخصيتين! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.