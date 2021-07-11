تراند الفن: الجماهير الأرجنتينية تحتشد أمام ملعب ماركانا قبل نهائي كوبا أمريكا (صورة)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 صباحاً - احتشدت الجماهير الأرجنتينية، أمام أسوار ملعب ماركانا قبل مواجهة منتخب التانجو أمام نظيره البرازيل، ضمن منافسات بطولة كأس كوبا أمريكا 2021 المقامة بدولة البرازيل.

ويشتاق جماهير الأرجنتين، للقب الغائب منذ 27 عامًا أمام طموحات حاملي اللقب للنسخة الأخيرة وأصحاب الأرض المستضيفة للبطولة الحالية.

ويلتقي منتخب البرازيل، مع نظيره الأرجنتين، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ماراكانا، ضمن منافسات نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وستقام المباراة في الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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