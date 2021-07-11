تراند الفن: الأوقاف تحدد شروط إقامة صلاة عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، وفقًا لشروط فيروس كورونا التي جرى إتباعها خلال صلاة عيد الفطر المبارك.

وأضاف في مداخلة ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة mbc مصر، أنه لن يسمح بأداء صلاة عيد الأضحى في الساحات أو في غير المساجد المحددة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه يجب ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي وعدم فتح دورات المياه.

أردف جمعة، أن المسجد سيفتح قبل صلاة عيد الأضحى بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق، مشددًا على ألا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق وألا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت، أن اليومَ السبت، المتمم لشهر ذي القعدة، وأن غدا الأحد هو أول أيام ذي الحجة، وبذلك يكون الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الدار إن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، أعلنت بيانها الرسمي الصادر بقرار رقم ( 146 / هـ)، أن يومَ السبت 10 من شهر يوليو 2021، هو آخر أيام ذي القعدة، وأن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر يوليو 2021 هو أول أيام ذي الحجة.

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