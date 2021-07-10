تراند الفن: مصادر: والد فتاة المنوفية المغتصبة اصطحبها لتقديم بلاغ ضد نجله

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 مساءً - كشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة في الواقعة المؤسفة التي شهدتها محافظة المنوفية، وتم كشف بعض كواليسها، المتمثلة في قضية الفتاة المغتصبة من شقيقها، حيث أوضحت المصادر أن والد الفتاة من اصطحبها إلي قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، متهمًا ابنه في الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم.

وكانت مصادر مطلعة، كشفت تفاصيل جديدة في واقعة فتاة المنوفية المغتصبة على يد شقيقها في المنوفية، مؤكدًا أن الفتاة حامل في الشهر السابع، نتيجة تعدي شقيقها عليها أكثر من مرة، موضحا أنه تم إلقاء القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ “القاهرة 24″، أن الواقعة تعود إلى الشهر الماضي، عندما تم إخطار مركز أشمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفًا أنه تم توقيع الكشف الطبي على الفتاة المغتصبة، داخل مستشفى أشمون العام للاطمئنان على حالتها الصحية، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

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