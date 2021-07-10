تراند الفن: زينة: “أولادي منعوني ألبس حاجة مفتوحة وبحترم رأيهم” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 مساءً - كشفت الفنانة زينة، احترامها الشديد لطفليها التوأم عز الدين وزين الدين، مشيرة إلى أنهما منعوها من ارتداء ملابس مكشوفة الصدر.

وقالت زينة خلال لقائها مع برنامج “ET بالعربي”: “منعوني ألبس حاجة مفتوحة علشان أنا بعلمهم إن المفروض مفيش حد يشوف جسمهم ويلمسه، لأننا بقينا نخاف على الولاد زي البنات، وبحترم رأيهم وبسمع كلامهم”.

وتقضي زينة إجازتها الصيفية في دبي رفقة أولادها، وذلك بعد حرمانها من السفر لمدة عامين بسبب أزمة فيروس كورونا.

وسبق أن عبرت الفنانة زينة عن حزنها بسبب انخداعها من أقرب الناس لها، إذ نشرت صورًا لها تسير وحدها وعلقت عليها: “أنا اتخدعت في أقرب الناس ليا.. وهاتخدع تانى.. وماله هو أنا بتخدع من حد غريب”، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

يُشار إلى أن آخر أعمال زينة مسلسل “كله بالحب” الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي 2021، والذي شارك فيه أحمد صلاح حسني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، مصطفى درويش، ومن إخراج عصام عبد الحميد، تأليف محمد الشخيبي.

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