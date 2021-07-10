تراند الفن: تعرف على تفاصيل أول محطة متكاملة بالقاهرة لتموين وشحن السيارات الكهربائية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 مساءً - افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول أول محطة تموين سيارات متكاملة بالقاهرة.

تتميز المحطة التي نفذت أعمال تطويرها شركة غاز مصر بأنها تعمل بطاقة تشغيلية 1200 متر مكعب غاز في الساعة، بما يؤهلها لتموين 1800 سيارة يوميًا من خلال 8 نقاط تموين، وتوفر منتجي البنزين 92 و95 من خلال 8 منافذ تموين، علاوة على إتاحة خدمة شحن السيارات الكهربائية من خلال التسهيلات المخصصة لذلك، وسداد قيمة الشحن بواسطة الكارت الممغنط أو عبر تطبيق علي الهواتف الذكية، وتعتمد المحطة في تشغيلها على الطاقة الشمسية.

وتتميز المحطة بتصميم متطور من خلال وضع تسهيلات الغاز من ضواغط وخزانات غاز بدور علوي أعلى مظلة التموين، وهو ما يتيح مساحات واسعة بالمحطات يمكن استغلالها في أنشطة مختلفة لخدمة العملاء، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي، هذا بالإضافة لتطوير الشكل الحالي لتوفير مساحة في منطقة التموين لزيادة معدلات الأمان.

حضر الافتتاح المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز، والمهندس مجدي توفيق نائب رئيس هيئة البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، وممثلي شركة إيني الإيطالية.

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