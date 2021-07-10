تراند الفن: بسبب أزمتها مع أحمد عز.. زينة ترفض ظهور أبنائها وتنفعل عليهما في لقاء تلفزيوني (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 مساءً - تحرص الفنانة زينة، بشكل دائم منذ ولادة طفليها التوأم عز الدين وزين الدين على إخفائهما عن الإعلام، وهو ما فعلته خلال لقاء تلفزيوني لها ببرنامج “ET بالعربي” أثناء إقامتها بأحد الفنادق بدبي، لقضاء عطلتها الصيفية، إذ رفضت بشدة ظهورهما.

وأبعدت زينة خلال اللقاء أولادها عن الشاشة، ووضعت يدها على الكاميرا مجرد خروجهما من غرفتيهما، قائلة: “ما تطلعوش بره خالص”.

وبررت زينة رغبتها في عدم ظهور ابنيها بأنهما ما زالا طفلين، وترغب أن يعيشوا طفولتهما حتى يقرروا أي اتجاه يرغبون فيه.

وعبرت زينة عن تخوفها الشديد من ظهور أولادها قائلة: “بدأت أحط إيدي على قلبي بسبب التيك توك، مشيرة إلى أنها لا تود أن تظهرهم للمجال الفني، كون أن والديهما فنانين بالإضافة إلى المشاكل التي حدثت مع والدهما الفنان أحمد عز: ”ده مش هيكون مفيد لهما”.

يُشار إلى أن آخر أعمال زينة، مسلسل “كله بالحب” الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي، وشارك فيه أحمد صلاح حسني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، مصطفى درويش، ومن إخراج عصام عبد الحميد، تأليف محمد الشخصيبي.

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